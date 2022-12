F1 : Un clash chez Mercedes ? Russell se lâche sur Hamilton

La rédaction

Si Mercedes a fortement dominé ces dernières saisons, l'exercice 2022 a été un échec retentissant. Largement dépassée par Red Bull, intouchable cette saison, l'écurie allemande a terminé à la troisième place du classement des constructeurs. Pour autant, Mercedes peut se réjouir de la bonne relation entre ses deux pilotes britanniques.

Pour la première fois depuis plus de dix ans, Mercedes a terminé en dehors des deux premières places au classement des constructeurs. Troisième derrière Ferrari et Red Bull, l'écurie allemande a manqué sa saison et aurait même pu subir une saison blanche avant que George Russell ne s'impose au Brésil. Le jeune pilote britannique et son compatriote Lewis Hamiltoncomptent bien renouer avec le succès en 2023.

«Nous travaillons main dans la main»

Si Lewis Hamilton n'a pas toujours entretenu de bonnes relations avec ses coéquipiers, celle-ci semble au beau fixe avec son jeune compatriote George Russell, qui s'est d'ailleurs à ce sujet : « Si l'on se bat pour le doublé, il y a une dynamique légèrement différente, et ce n'est que naturel. Mais l'atout que nous avons est que nous sommes à des stades très différents de notre carrière, alors nous travaillons main dans la main. Si l'an prochain nous avons une voiture capable de faire le doublé, nous serons extrêmement fiers à l'idée d'avoir aidé l'équipe à accomplir cela ensemble », a-t-il confié dans des propos relayés par Crash.net.

«Nous avons une bonne relation»