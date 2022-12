F1 : Mercedes humilié, Red Bull dévoile son secret

Arnaud De Kanel

Ultra dominatrice cette saison, l'écurie Red Bull s'est offerte le doublé constructeurs/pilotes. Depuis 17 ans maintenant, elle est dirigée par le tandem Christian Horner et Adrian Newey. Les deux hommes ont appris à se connaître au fil du temps, allant jusqu'à traverser les pires épreuves pour devenir la puissance actuelle. Les deux hommes s'en réjouissent.

Mercedes n'a rien pu faire cette année. Devant elle, Red Bull était bien trop forte. Max Verstappen a roulé sur le championnat du monde, s'offrant à la fois le titre individuel et collectif. Pour cela, l'écurie s'est forgée au fil des années avec à sa tête Adrian Newey et Christian Horner. Les secrets de leur méthode sont dévoilés.

«Nous avons su faire le dos rond»

Pour Red Bull, il n'y a pas de secrets. C'est dans les différentes émotions qu'une équipe s'est construite. Selon Horner et Newey, la dimension humaine du sport reste plus importante que tout le reste. « Nous avons su faire le dos rond pour traverser cette période(pas de titre entre 2014 et 2018), et je pense que c’est l’une des forces de l’équipe. Après avoir récupéré une bonne unité de puissance avec Honda, nous avons pu répondre » a expliqué Newey dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . « Cette période était difficile parce que nous venions de remporter quatre championnats et soudain, une autre équipe avait des années-lumière d’avance sur tout le monde. Il est très facile pour une organisation habituée à gagner de perdre sa motivation. La chose la plus importante pour nous, à ce moment-là, était de rester soudés et de nous concentrer sur les choses que nous pouvions contrôler. Nous avons vu beaucoup de loyauté et de continuité durant cette période. Puis, petit à petit, nous avons décroché des victoires ici et là. Et la question de l’unité de puissance a toujours été primordiale. » ajoute Horner.

«Cette confiance et cette amitié font que cela fonctionne si bien»