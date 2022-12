F1 : Verstappen, Leclerc... L'avenir de la F1 s'annonce radieux pour cette pointure du paddock

La rédaction

Si la saison 2021 a déchainé les foules grâce au duel mémorable entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, l'exercice 2022 a été largement dominé par le pilote néerlandais. Pour autant, la Formule 1 n'a jamais été autant populaire et selon Zak Brown, le PDG de McLaren F1, l'avenir de ce sport s'annonce radieux.

Depuis plusieurs saisons, la Formule 1 attire de plus en plus de spectateurs. Des non initiés des sports automobiles se prennent de passion pour la catégorie reine tandis que la compétitivité du paddock assure le spectacle, bien que Max Verstappen n'a laissé aucune chance à ses adversaires cette saison. Un sport ultra populaire qui ne cesse d'attirer les sponsors et les fans de tous les horizons.

La F1 plus populaire que jamais

Dans des propos rapportés par NextGenAuto, le PDG de McLaren F1 a dressé un constat élogieux sur la popularité du sport : « Je n’avais vu la F1 être aussi populaire qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les équipes n’avaient jamais été en meilleure santé, il n’y avait jamais eu autant de partenaires commerciaux dans ce sport. Les audiences sont en hausse, il y a un nombre record de courses et de participants, les chiffres atteignent des sommets. Et ce qui m’enthousiasme le plus, c’est de penser que nous ne faisons que commencer », a expliqué le dirigeant américain, très enthousiaste pour l'avenir.

«Nous allons assister à un resserrement de la hiérarchie»