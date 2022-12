F1 : La FIA prend une incroyable décision pour 2023

La rédaction

C’est l’heure du changement du côté de la FIA. Ce lundi, la Fédération a décidé de revoir son Code Sportif International. Désormais, les pilotes ainsi que les participations aux compétitions organisées par la FIA, seront interdits de faire des déclarations politiques sans la permission de la Fédération. Elle a notamment revu la définition de la mauvaise conduite des pilotes.

La FIA interdit les déclarations politiques

Alors que la FIA a décidé de revoir son règlement, la Fédération interdit donc à tous les pilotes, mais aussi à tous les participants aux compétitions qu’elle organise, l’affichage de déclarations ou commentaires politiques, mais aussi religieux ou personnels. « La formulation générale et l'affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels, notamment en violation du principe général de neutralité porté par la FIA aux termes de ses Statuts, sauf approbation préalable par écrit de la FIA pour les compétitions internationales ou de l'ASN [autorité sportive nationale] compétente pour les compétitions nationales relevant de leur juridiction. »

« Tout manquement aux instructions de la FIA sera considéré comme infraction »

Le règlement stipule par ailleurs que tout manquement à ces instructions sera considéré comme une sanction. « Tout manquement aux instructions de la FIA concernant la désignation et la participation des personnes pendant des cérémonies officielles lors d'une Compétition comptant pour un Championnat de la FIA sera considéré comme infraction. »

La FIA revoit notamment son code de conduite