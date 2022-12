F1 : Après leur clash, Verstappen envoie un énorme message à Pérez

Arthur Montagne

Bien qu'il ait survolé la saison de F1 pour remporter son deuxième titre d'affilée, Max Verstappen n'a pas toujours fait l'unanimité. Et pour cause, son comportement, notamment à l'égard de son coéquipier Sergio Pérez, a plusieurs fois été pointé du doigt. Mais le Néerlandais assure qu'il sera un parfait coéquipier la saison prochaine.

Sur le plan sportif, Max Verstappen a clairement survolé la saison 2022 pour s'adjuger un deuxième titre de champion du monde. Et celui-là ne souffre d'aucune contestation. Néanmoins, le Néerlandais n'a pas échappé à certaines critiques, notamment au sujet de son comportement. Et pour cause, Verstappen, dont le sacre était acquis depuis longtemps, a refusé de jouer le jeu d'équipe et d'aider Sergio Pérez à décrocher le titre honorifique de vice-champion du monde. Le ton est d'ailleurs monté entre les deux hommes avec en point d'orgue, le GP du Brésil lors duquel Max Verstappen a ignoré les consignes de Red Bull, ce qui a engendré la colère de Sergio Pérez.

«Je n’ai jamais été un mauvais coéquipier»

Malgré tout, dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , Max Verstappen assure que tout va pour le mieux et qu'il n'a jamais eu de problème avec ses coéquipiers : « Vous avez toujours besoin de deux voitures pour être performant, et cette année nous l’avons fait. Nous avons tout mis sur la table et tout a été réglé. Je n’ai jamais été un mauvais coéquipier pour personne, j’ai toujours été très utile, et l’équipe le sait. Je mets toujours l’équipe en avant et en premier parce qu’au bout du compte, c’est un travail d’équipe ».

Horner se montre rassurant

Egalement invité à commenter la situation entre ses pilotes, Christian Horner se veut rassurant pour 2023 : « Ils travaillent en équipe et continueront à le faire. Nous devons travailler en équipe pour battre nos adversaires l’année prochaine. Max et Sergio ont été notre paire de pilotes le plus performant que nous ayons jamais eu. » La hache de guerre entre Max Verstappen et Sergio Pérez semble donc bel et bien enterrée.