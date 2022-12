F1 : Vettel lâche le nom de son meilleur coéquipier

La rédaction

Retraité depuis la fin de la saison 2022, Sebastian Vettel est revenu sur certains moments clés de sa carrière. Le quadruple champion du monde a par ailleurs évoqué le nom du pilote avec lequel il s’est le mieux entendu : Kimi Räikkönen. L’Allemand a littéralement encensé les qualités du Finlandais.

«Kimi est le plus grand talent naturel que j’aie jamais rencontré»

Dans des propos relayés par MotorSport , Sebastian Vettel est revenu sur le pilote avec qui il a préféré travailler. Le jeune retraité a tout d’abord voulu louer les qualités d’un ancien coéquipier en particulier : Kimi Räikkönen : « Je pense que Kimi est le plus grand talent naturel que j’aie jamais rencontré. Juste en termes de vitesse brute, je pense. Et ça se voit dans la voiture, évidemment, mais ça se voit aussi dans n’importe quelle autre forme de voiture. Je pense qu’en changeant de voiture, s’il y avait une discipline consistant à changer de voiture tous les jours, après 10 jours, il dépasserait tout le monde, simplement parce qu’il est naturel, il n’a pas besoin de temps pour s’adapter à la voiture, à ce que la voiture exige. »

«Avec lui, j’ai probablement eu la meilleure relation de tous les coéquipiers que j’ai eus»

Sebastian Vettel poursuit : « Si vous lui donnez un volant, il sait quoi faire avec. Parfois, vous avez l’impression que c’est injuste, vous devez d’abord vous y habituer et vous faire une idée de la piste ou des conditions, mais pour lui, ça vient juste... boom. Je pense qu’avec lui, j’ai probablement eu la meilleure relation de tous les coéquipiers que j’ai eus, parce qu’il était très direct. Il n’y avait jamais de dispute. Si on se rentrait dedans, on en parlait, on réparait ce qui s’était passé, on en riait peut-être. »

«Kimi a été exceptionnel»