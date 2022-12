F1 : À peine retraité, Vettel annonce son retour

La rédaction

Monument de la Formule 1, Sebastian Vettel a raccroché le casque à l'issue de la dernière saison, sa quinzième dans la catégorie reine du sport automobile. Pour autant, le quadruple champion du monde est convaincu que son histoire avec la Formule 1 est loin d'être achevée, et le pilote allemand annonce déjà son retour.

12e du classement général à l'issue de sa dernière saison, Sebastian Vettel a pris la décision de prendre sa retraite. Un pilote qui a marqué l'histoire de son sport par ses 4 titres de champion du monde (2010, 2011, 2012, 2013) et qui a reçu de nombreux hommages depuis cette annonce. Si une nouvelle vie s'ouvre au pilote allemand, il n'entend pas couper les ponts avec la Formule 1, bien au contraire.

«Je suis sûr que je reviendrai»

À 35 ans, Sebastian Vettel a disputé son 299e et dernier Grand Prix en novembre dernier à Abu Dhabi. Depuis, l'Allemand n'a cessé de recevoir des distinctions et il a déjà fait une révélation retentissante sur son avenir : « Je suis sûr que je reviendrai à un moment donné pour jeter un coup d'œil. J'aime la F1, j'aime les gens [qui y travaillent]. Ce sera probablement difficile ou bizarre d'être [sur un circuit] et de ne pas rouler mais j'imagine que ça va arriver. Je n'ai pas encore de projets mais je suis sûr que ça se fera un jour », a-t-il confié au micro de Motorsport.com .

Tennis : Nadal lâche un terrible aveu sur son état de santé https://t.co/ueAjUyi9uu pic.twitter.com/tsuN1YXdEO — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Vettel s'exprime sur l'après F1