F1 : Alonso et Vettel ont mis le feu au paddock

Alors que l’été s’annonçait calme en F1, la silly season a parfaitement respecté sa tradition. Plusieurs changements ont eu lieu sur la grille. Une révolution lancée par deux champions du monde, à savoir Sebastian Vettel qui a annoncé sa retraite, immédiatement remplacé par Fernando Alonso chez Aston Martin, ce qui a mis le feu au marché.

La grille 2023 aura mis du temps à se dessiner, mais elle est désormais connue. Et pourtant, cette saison s'annonçait globalement calme. Les trois top teams, à savoir Mercedes (Hamilton-Russell), Red Bull (Verstappen-Pérez) et Ferrari (Sainz-Leclerc) ont d'ailleurs conservé leur duo de pilotes. Mais derrière, c'était la folie. Bien que peu de changements étaient annoncés, à l'exception de Daniel Ricciardo chez McLaren, la silly season a finalement parfaitement tenus ses promesses grâce aux vieux briscards du paddock.

Vettel et Alonso à l'origine d'un été de folie

En effet, Sebastian Vettel a décidé d'annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison, laissant son baquet libre. Et pour le remplacer, Aston Martin a décidé de miser sur un autre champion du monde puisque c'est Fernando Alonso qui a immédiatement été choisi. L'Espagnol quitte donc Alpine alors qu'il semblait proche de prolonger, et a par la même occasion libéré un baquet très convoité qui semblait promis au jeune Oscar Piastri. Le jeune prodige, qui appartenait à l'académie Alpine, était le successeur logique d'Alpine. Mais cela aurait été trop simple. Lassé d'attendre un baquet dans l'écurie française, l'Australien s'est mis d'accord entre temps avec McLaren où il remplacera Daniel Ricciardo !

L'imbroglio Piastri profite à Gasly

C'est donc un énorme imbroglio qui débute et qui sera tranché par la FIA qui valide le contrat d'Oscar Piastri chez McLaren. Situation terrible pour Alpine qui a perdu coup sur coup deux pilotes. Bien décidé à frapper fort, l'écurie française veut former un duo 100% tricolore et s'active donc pour récupérer Pierre Gasly. Seul problème, le Normand a un contrat chez Red Bull qui ne le laissera partir seulement si un remplaçant digne de ce nom se présente. C'est ce qui va arriver avec Nick De Vries. Il faut dire que le Belge s'est mis en valeur avec une pige chez Williams à Monza où il a inscrit des points pour ses débuts. Par conséquent, Pierre Gasly rejoint Esteban Ocon chez Alpine et Nick De Vries épaulera Yuki Tsunoda au volant de l'Alpha Tauri. Et ce n'est pas tout puisque Williams a décidé de lancer le rookie Logan Sargeant pour remplacer Nicholas Latifi tandis que Mick Schumacher, qui sera troisième pilote chez Mercedes, n'a pas été retenu par Haas qui a misé sur l'éternel revenant Nico Hulkenberg qui formera un duo très expérimenté avec Kevin Magnussen.