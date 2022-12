F1 : Ferrari a lancé sa révolution

Arthur Montagne

Ferrari y a cru. Cette saison, la Scuderia semblait enfin avoir la bonne monoplace pour décrocher son premier titre depuis 2007. Finalement, l’écurie italienne a réussi à tout gâcher avec des choix tactiques douteux et des erreurs importantes. Résultat, Mattia Binotto a été poussé au départ et remplacé par Frédéric Vasseur. Retour sur la révolution de Ferrari.

Après avoir galvaudé la fin de saison 2021 pour tout miser sur 2022, Ferrari semblait avoir fait le bon choix. Et pour cause, la Scuderia a parfaitement lancé l'année et avait la meilleure monoplace du plateau. Tout paraissait donc réuni pour que l'écurie italienne puisse enfin reconquérir un titre après lequel elle court depuis 2007. Mais c'était sans compter sur Red Bull qui a fait son retard afin de permettre à Max Verstappen de décrocher finalement assez tranquillement le titre. Néanmoins, le pilote néerlandais a également pu compter sur certains choix hasardeux de Ferrari qui ont coûté cher à Charles Leclerc. Une situation qui a engendré une large révolution en interne.

Mattia Binotto quitte ses fonctions

C'est ainsi que Mattia Binotto, largement pointé du doigt ces derniers mois, a été poussé au départ. « Avec le regret que cela implique, j'ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec Ferrari. Je quitte une entreprise que j'aime, dont je fais partie depuis 28 ans, avec la sérénité que procure la conviction d'avoir tout mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Je quitte une équipe unie et en pleine croissance. Une équipe forte, prête, j'en suis sûr, à atteindre les objectifs les plus élevés, à laquelle je souhaite le meilleur pour l'avenir. Je crois qu'il est juste de faire ce pas, même si cette décision a été difficile à prendre pour moi. Je remercie toutes les personnes du management sportif qui ont partagé avec moi ce chemin, fait de difficultés mais aussi de grandes satisfactions », expliquait-il dans le communiqué de Ferrari fin novembre.

Frédéric Vasseur arrive !