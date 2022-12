F1 : Il veut imiter Fernando Alonso

Arnaud De Kanel

Sous contrat longue durée avec McLaren, Lando Norris a de beaux jours devant lui. Le pilote britannique a vécu une saison un peu plus délicate en 2022 mais son talent ne fait aucun doute. Comme tout pilote automobile, il rêve de participer aux 500 Miles d'Indianapolis. Il pourrait s'inspirer de Fernando Alonso qui l'avait déjà fait par le passé.

Lando Norris a vécu une saison galère. Néanmoins, son statut n'est pas remis en cause chez McLaren puisque l'écurie compte sur lui pour les années à venir. C'est Daniel Ricciardo qui a payé les frais de cette année en deçà. L'Australien a d'ailleurs été remplacé par son compatriote Oscar Piastri. Malgré cette année compliquée, Lando Norris n'a pas perdu goût au pilotage et il aurait pour ambition de faire un petit passage en IndyCar, comme l'avait fait Fernando Alonso. Le PDG de son écurie, Zak Brown, a confirmé la tendance.

«Lando a mentionné qu’il aimerait faire l’Indy 500 un jour»

En plus de la F1, McLaren est également présente en IndyCar. Lorsqu'il était dans l'écurie britannique, Fernando Alonso avait effectué une pige dans la catégorie pour disputer les 500 Miles d'Indianapolis. McLaren pourrait offrir la même opportunité à Lando Norris. « Lando a mentionné qu’il aimerait faire l’Indy 500 un jour. Lors de l’un de mes premiers jours a été d’amener Fernando Alonso à faire l’Indy 500, ce qui a été une expérience tellement formidable pour tout le monde. Alors oui, vous savez, les calendriers sont assez fous ces jours-ci, mais je pense que les pilotes de course aiment conduire des voitures de course et, oui, je peux voir cela se produire » a confié Zak Brown, PDG de McLaren dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«J’adorerais nous voir au Mans»