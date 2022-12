F1 : Alonso, Schumacher… Les plus gros crashs de la saison

Arnaud De Kanel

La saison 2022 est terminée et elle a couronné Max Verstappen pour la deuxième fois consécutive. Le pilote Red Bull a devancé Charles Leclerc et Sergio Pérez au classement. Le Néerlandais a été en réussite cette saison et a évité des crashs spectaculaires. Ce ne fut pas le cas pour certains de ses homologues qui ont frôlé le pire.

Il y aura eu moins de suspense que la saison passée cette année mais la F1 a encore réservé un beau spectacle. Max Verstappen a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en devenant champion du monde pour la deuxième fois de suite. Souvent placé à l'avant, il a échappé aux carambolages des pilotes qui bataillaient dans le peloton. En voici quelques uns des plus marquants de l'année 2022.

Les images extrêmement impressionnantes du crash de Guanyu Zhou au départ du #BritishGP Le pilote va bien 🙏#BritishGP | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/lTtvCw9qbV — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 3, 2022

La grosse frayeur pour Zhou

C'est le crash le plus spectaculaire de l'année. Nerveux, les pilotes ont causé un chaos sans nom au départ du Grand Prix de Silverstone. Dès les premiers mètres, et déjà à haute vitesse, Pierre Gasly s’est retrouvé entre George Russell et Guanyu Zhou. Le Français a touché l’arrière de la Mercedes du Britannique qui a ensuite heurté l’Alfa Romeo du Chinois. Zhou a perdu le contrôle de sa monoplace qui s'est retrouvée à l'envers. Elle a glissé sur le toit pendant plusieurs mètres avant de s'encastrer dans les grillages de sécurité, survolant la barrière de pneus qui devait amortir le choc. Le halo de sécurité lui a sauvé la vie et il était sorti indemne de cet accident spectaculaire. Un véritable miracle. Derrière lui, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda et Alex Albon s'étaient également accrochés. Le Thaïlandais avait fini dans le mur.

L'envolée de Fernando Alonso depuis l'arrière de la monoplace de Lance Stroll est juste 😳#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/CM7WgSfoID — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 24, 2022

Alonso s'est envolé

Red Bull donne des ailes, Alpine aussi. Au Grand Prix des Etats-Unis, Fernando Alonso a heurté un Lance Stroll anormalement lent et sa monoplace s'est dressé sur ses deux roues arrières. Les deux pneus avants ne touchaient plus le sol mais Alonso a redressé sa voiture et a effleuré le mur. De son côté, Stroll s'était planté et avait abandonné. Une fois encore, ils étaient sortis indemnes de ce carambolage.

Oh l'accrochage entre Norris et Gasly ! 💥 Safety car déployée et Grand Prix peut-être relancé ? #MiamiGP 🇺🇸 ▶️ https://t.co/7plkVVVyS3 pic.twitter.com/kZ9X1w9ZVZ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 8, 2022

Gasly pas en réussite à Miami

Pierre Gasly a connu une saison très délicate. Au Grand Prix de Miami, il s'était fait heurter par Fernando Alonso, sans conséquence. Quelques tours plus tard, il venait percuter Lando Norris, détachant un pneu de la McLaren du Britannique. Le Français avait cassé sa suspension et avait dû s'arrêter là.

Schumacher scié en deux

Mick Schumacher s'est fait peur dans les rues de Monaco. L'Allemand a raté la sortie d'un virage et a encastré sa Haas dans les barrières de sécurité. Les images étaient impressionnantes puisque sa monoplace était coupée en deux morceaux. Fort heureusement, il n'avait pas subi de dommages corporels.