F1 : L’incroyable aveu de George Russell

En 2019, George Russell faisait ses débuts en Formule 1 avec Williams. Très vite, le Britannique était considéré comme un pilote en devenir. Désormais chez Mercedes, Russell a dû prendre son mal en patience pour en arriver là. Par ailleurs, le Britannique a d’ailleurs un incroyable aveu sur ses débuts.

«J’ai vécu une saison vraiment unique pour ma première année en Formule 1»

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell est revenu sur ses débuts en Formule 1 avec Williams. Il admet qu’à chaque course, il jouait pour la survie de l’écurie et non pour les performances. « J’ai vécu une saison vraiment unique pour ma première année en Formule 1, en rejoignant Williams qui était une équipe au bord de la faillite. Durant chaque weekend, nous courions pour survivre et non pas pour performer, l’équipe devait faire en sorte de sauver 800 emplois. »

«Voir Alex terminer sur le podium et Lando toujours terminer dans les points, c’était difficile à accepter»