F1 : Ferrari compare Red Bull à… Mohammed Ali

Alors que Ferrari avait parfaitement lancé sa saison, Red Bull est peu à peu revenu dans la course, avant de plier les débats. Après avoir enregistré jusqu’à 49 points de retard, l’écurie autrichienne a finalement terminé la saison avec 205 points d’avance. Pour Jock Clear, ingénieur performance de la Scuderia, la capacité de Red Bull à riposter lui fait penser à Mohamed Ali sur un ring de boxe.

Tout avait bien commencé pour Ferrari. Charles Leclerc avait remporté deux des trois premiers Grand Prix de la saison et la Scuderia se disait qu’elle était de retour au sommet et à la lutte pour le titre de champion du monde. Mais après avoir réglé ses problèmes du début d’année, Red Bull est finalement revenu, avant de voir Max Verstappen être sacré pour la deuxième fois consécutive et sans réellement de concurrence. Pour Jock Clear, l'écurie autrichienne a fait preuve de plus de flexibilité cette saison.

« C'était un peu comme avec Mohammed Ali »

« Je pense que c'est probablement le point fort de Red Bull cette année, ils semblent avoir été flexibles. À certains moments, c'était un peu comme avec Mohammed Ali. On avait l'impression de les avoir mis dans les cordes mais ils se tortillaient, se libéraient et boum. Et l'on se disait : “Mon dieu, comment ont-ils fait ça ?” », a confié l’ingénieur performance de Ferrari, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Je pense que c'est simplement dû à leur expérience en tant que Champions du monde. Nous devons nous habituer à ça. Cette année a été d'une grande aide, nous avons roulé et nous nous sommes battus aux avant-postes. Nous avons beaucoup appris cette année, notre courbe d'apprentissage est raide, comme pour toutes les équipes . »

« Nous avons fait tout ce que nous avions prévu de faire cette année »