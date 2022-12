F1 : Alonso prend un énorme risque, ça va enfin payer !

Arthur Montagne

Après deux saisons chez Alpine, Fernando Alonso a décidé de quitter l’écurie française afin de rejoindre Aston Martin. Pour l’Espagnol, c’est un nouveau choix de carrière qui intrigue après des décisions qui n’ont pas payé par le passé. Mais cette fois-ci, tout le monde semble optimiste, que ce soit Fernando Alonso ou au sein de l’écurie.

Du haut de ses 41 ans, Fernando Alonso a toujours le don de faire parler de lui. Alors qu'il semblait pleinement impliqué dans le projet Alpine, qu'il avait rejoint en 2020, le double champion du monde (2005 et 2006) a décidé de tout plaquer pour rejoindre Aston Martin où il remplace Sebastian Vettel, jeune retraité. Un choix de carrière qui peut intriguer, comme de nombreux autres auparavant dans sa carrière. Mais cette fois-ci c'est la bonne. L'Espagnol est persuadé qu'il rejoint le projet parfait pour assouvir son rêve de décrocher un troisième titre mondial.

Alonso est très ambitieux

« C’est un projet complètement différent, c’est certain. Et je suis si heureux. Je ne peux pas être trop confiant, c’est sûr, car tout va changer pour l’année prochaine, mais le sentiment que j’ai eu dans le garage, avec les gars et le potentiel de l’équipe... Et le talent que je vois dans la salle d’ingénierie est exceptionnel donc je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de mon choix », confiait ainsi Fernando Alonso il y a quelques jours, visiblement certain d'avoir pris la bonne décision..

L'optimisme d'Aston Martin