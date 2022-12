F1 : La folle annonce d’Alonso sur son avenir

Arnaud De Kanel

Déjà dans la légende de la Formule 1, Fernando Alonso souhaite s'y inscrire encore un peu plus. A 41 ans, il n'est pas encore décidé à prendre sa retraite. Il pilotera pour Aston Martin la saison prochaine et son aventure devrait se poursuivre puisqu'il s'agit d'un contrat pluriannuel. Il garde pour objectif de dépasser les 400 Grand Prix.

Le passage de Fernando Alonso chez Alpine aura tourné court. Alors qu'il devait prolonger son contrat, le pilote espagnol a fait le choix de signer en faveur d'Aston Martin. Le baquet était disponible suite au départ à la retraite de Sebastian Vettel, de 6 ans le cadet d'Alonso. Pour autant, le double champion du monde se voit dans les paddocks pour encore quelques années. Il promet de revoir son approche des courses pour se fatiguer le moins possible afin d'aller au bout d'un de ses objectifs : prendre le départ de 400 Grand Prix. Il en est déjà le recordman avec 355 départs.

«Encore deux ou trois ans»

Fernando Alonso en dit un peu plus sur son avenir. S'il n'a pas encore pris de décision radicale, il estime être en F1 pour au moins deux saisons supplémentaires. « Je resterai tant et aussi longtemps que je me sentirai capable de piloter à 100% de mes moyens, donc certainement encore deux ou trois ans. A mon âge, je dois approcher les choses différemment. Que ce soit les entrainements, les voyages ou encore les différents évènements. La Formule 1 prend de plus en plus de temps, il faut donc s’organiser pour ne pas s’épuiser a déclaré le double champion du monde » dans des propos relayés par Nextgen-Auto . En revanche, la suite l'effraie. Il ne se voit pas loin d'un volant.

«J’irai courir ailleurs»