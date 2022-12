F1 : Tensions entre Verstappen et Pérez ? RedBull réagit

La rédaction

Depuis le Grand Prix du Brésil, des tensions sont apparues entre Max Verstappen et Sergio Pérez à la suite d’un incident entre les deux pilotes lors de la course. Alors que RedBull avait demandé au Mexicain de laisser passer son coéquipier pour ensuite récupérer un peu plus tard sa place, le Néerlandais avait refusé de suivre les instructions de son équipe. Mais depuis, les tensions se sont apaisées et Christian Horner, le directeur de l’écurie autrichienne, est revenu sur cet épisode à quelques mois du début de la nouvelle saison.

« Les pilotes ont eu une bonne conversation après la course au Brésil, tout a été clarifié »

Dans des propos relayés par MotorSport , Christian Horner a évoqué les différentes tensions entre Max Verstappen et Sergio Pérez. Le directeur de Redbull a d’ailleurs voulu affirmer que les deux pilotes ont discuté depuis leur dernière altercation et affirme que la relation entre les deux hommes s’est apaisée. « Je pense qu’il y a certaines choses dont vos pilotes ont le droit de discuter en privé entre eux. Toutes les conversations ne doivent pas nécessairement être couvertes par les médias. Les pilotes ont eu une bonne conversation après la course au Brésil, tout a été clarifié, vous pouviez le voir au moment où ils sont arrivés à Abu Dhabi, et je pense qu’ils ont constitué un duo phénoménal pour Red Bull. »

« Quand il y a un problème, on en discute »

Christian Horner a notamment avoué qu’il n’y a plus de problème de communication entre Max Verstappen et Sergio Pérez. « Le succès qu’ils ont obtenu au cours des deux dernières saisons et leur performance conjointe qui nous a permis de remporter notre premier championnat du monde des constructeurs en neuf ans ont été remarquables et je suis sûr qu’à l’avenir, ils vont continuer à apporter des résultats. Ce sont deux personnes assez adultes et elles ont toutes deux une relation ouverte l’une avec l’autre. Quand il y a un problème, on en discute, on le met sur la table et on en parle. »

« Je pense que la communication est toujours la meilleure façon de traiter les problèmes »