F1 : Messi ou Cristiano Ronaldo ? La réponse de Verstappen

Thibault Morlain

Depuis de nombreuses années maintenant, un débat fait rage chez les supporters de football. Qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Entre l’Argentin et le Portugais, chacun a sa préférence et cette question gagne même le paddock de la Formule 1. En effet, Max Verstappen a notamment été invité à trancher entre Messi et Cristiano Ronaldo. Quelle est alors la préférence du pilote Red Bull ?

A 35 ans, Lionel Messi a enfin remporté le trophée qui lui manquait : la Coupe du monde. Avec l’Argentine, le septuple Ballon d’Or a battu l’équipe de France en finale. Désormais au panthéon du football argentin et même mondial, Messi peut maintenant être considéré comme le GOAT, le plus grand joueur de tous les temps. Le débat faisait toujours rage avec Cristiano Ronaldo, chacun ayant ses partisans pour le désigner comme le meilleur de l’histoire. Mais avec cette Coupe du monde, Messi pourrait bien avoir mis un terme à ces discussions.

« Je trouve impossible de choisir »

Dans ce débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la question a été posée à Max Verstappen. Qui préfère le champion du monde néerlandais de Formule 1 ? Dans des propos rapportés par NextGen Auto, le pilote Red Bull a expliqué… qu’il ne pouvait pas trancher entre Messi et Cristiano Ronaldo. « Ils sont très différents, donc je ne peux pas choisir. Je trouve impossible de choisir parce que je pense que Messi a plus de talent que Cristiano, mais Cristiano a juste continué à travailler et à être incroyablement en forme », a alors expliqué Verstappen.

« Ce que Cristiano Ronaldo a fait à son âge est incroyable »