F1 : Après une saison avec Hamilton chez Mercedes, Russell vide son sac

Cette année, Mercedes a vécu une année très difficile. En effet, l’écurie allemande n’a remporté qu’un seul Grand Prix cette saison. Pour autant, les Flèches d’Argent ont pu compter sur l’incroyable soutien de ses fans. George Russell a par ailleurs voulu leur rendre hommage. Il a notamment évoqué sa relation avec Lewis Hamilton.

La saison 2022 de Mercedes aura été très compliquée. En ne remportant qu'un seul Grand Prix, l'écurie allemande a totalement été dominée cette année. Pour autant, elle a pu compter sur le soutien de ses fans. George Russell a souhaité leur rendre hommage.

«Avoir autant de soutien de la part des fans est un sentiment si particulier»

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell a évoqué le soutien reçu par les fans durant cette saison, qui aura été très compliqué. Il a notamment voulu envoyer un message aux personnes qui les auront soutenus tout au long de la saison. « Avoir autant de soutien de la part des fans est un sentiment si particulier pour nous, pilotes. Les voir vous encourager, que ce soit sur le circuit ou dans la ville, vous donne des frissons. En fin de compte, ce sont eux qui font de ce sport ce qu’il est, sans les fans, le sport ne serait rien. C’est un sentiment vraiment formidable d’avoir cet effet sur les centaines de milliers de personnes qui viennent soutenir la F1, Mercedes et nous. »

«La relation a été harmonieuse»