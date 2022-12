F1 : Ricciardo, Pérez... La mise au point de Red Bull

La rédaction

Non conservé par McLaren à l’issue de la saison 2022, Daniel Ricciardo avait avoué vouloir se retirer de la Formule 1 pour 2023. Mais finalement, l’Australien est revenu chez Red Bull en tant que troisième pilote. De quoi alors mettre la pression sur Sergio Pérez ? Face à certaines spéculations à ce sujet, Helmut Marko a tenu à mettre les choses au point.

« Nous n’essayons absolument pas de mettre la pression sur Sergio. »

Dans des propos relayés par MotorSport , Helmut Marko a tenu à remettre les choses à plat concernant la situation de Sergio Pérez chez Red Bull. Il tient alors à préciser qu’aucune pression n'est mise sur le Mexicain après l’arrivée de Daniel Ricciardo en tant que troisième pilote. « Il ne faut pas oublier que nous sommes une très, très grande équipe. Nous avons plus de sponsors que n’importe quelle autre équipe et cela implique beaucoup d’obligations. Nous voulons également augmenter notre part de marché en Amérique et qui de mieux que Ricciardo pour le faire. Il a un grand sourire et son ’sshoey est connu partout. Il a également beaucoup d’expérience et peut amener la voiture à un niveau supérieur. Nous n’essayons absolument pas de mettre la pression sur Sergio. »

« Quand Max peut repousser ses limites, il sait aller plus loin que les autres »