F1 : Une catastrophe est annoncée pour Hamilton

Arnaud De Kanel

Après huit années de domination sans partage, Mercedes a été stoppée dans son élan, prise de court par la nouvelle réglementation. Néanmoins, l'écurie allemande a relevé la tête. Pour 2023, Nico Rosberg craint un début de saison compliqué même s'il pense que ça devrait s'améliorer assez rapidement. Selon lui, les progrès des monoplaces pourraient créer des tensions entre Lewis Hamilton et George Russell.

Ferrari et Red Bull étaient bien trop fortes cette saison pour que Mercedes puisse espérer quelque chose. Les Flèches d'Argent ont cédé le titre constructeur huit ans plus tard. La saison n'a pas été simple du tout mais l'écurie allemande s'est relevée sur la fin, notamment avec la victoire de George Russell au Brésil. Si le scénario devrait être similaire la saison prochaine, au moins sur le début de saison, Nico Rosberg pense surtout que les améliorations qui devraient en découler pourraient détériorer la relation entre Russell et Lewis Hamilton.

F1 : Après une saison avec Hamilton chez Mercedes, Russell vide son sac https://t.co/axIurytSxT pic.twitter.com/9SzdbPyyBl — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

«Je pense qu’ils resteront derrière»

« La voiture a intrinsèquement plus de traînée qu’une Ferrari ou une Red Bull et c’est quelque chose qu’ils doivent encore essayer de comprendre. Je pense que c’est la dernière clé qui manque pour vraiment se battre pour les victoires et les championnats l’année prochaine. Seront-ils capables de régler ce problème durant l’hiver ? Je mise tout de même sur le fait qu’ils soient toujours un peu en retrait en début de saison. Car cette année, ils ont passé beaucoup de temps à résoudre les problèmes de la voiture plutôt que de la développer. Je pense donc qu’ils resteront derrière, mais vu le développement qui a été le leur cette année, je les vois tout de même avoir une chance de jouer le championnat la saison prochaine. J’y crois réellement » confie Nico Rosberg dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«J’ai hâte de voir comment Toto Wolff gérera ses deux pilotes»