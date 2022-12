F1 : Rossi, Ocon... Le bilan d'Alpine pour 2022

Thibault Morlain

Alors que l'année 2022 touche à sa fin, l'heure est au bilan. Du côté de chez Alpine, la saison de Formule 1 aura été marquée par des hauts et des bas, des réussites et des difficultés. Désormais tournée vers le prochain exercice en 2023, l'écurie française est toutefois revenue sur 2022 par l'intermédiaire de Laurent Rossi, patron d'Alpine, et Esteban Ocon, pilote.

Que retenir de 2022 pour Alpine ? Au championnat des constructeurs, l'écurie française a terminé 4ème, derrière Red Bull (1er), Ferrari (2ème) et Mercedes (3ème), mais devant donc McLaren. De quoi satisfaire Laurent Rossi, le patron ? « Cette saison est juste dans mes espérances, on atteint notre objectif, donc c’est bien. C’est une belle saison et je suis fier de ce que les membres d’Alpine ont réalisé. Les perspectives sont bonnes car on a une monoplace rapide et une équipe qui fonctionne bien. Se satisfaire d’être quatrième, c’est bien, mais ce qui est le plus important c’est que ce n’est que le début d’une marche qui va être de plus en plus difficile », a-t-il expliqué pour 20 Minutes . De son côté, Esteban Ocon a lui un regret : ne pas avoir gagné de Grand Prix ou fait de podium. « Un petit manque, même si la saison a été meilleure et solide dans sa globalité. On y travaille, et on y remontera (sur le podium) rapidement », a confié le pilote français.

Le duel Ocon-Alonso

Pour Alpine, cette année 2022 a également été marquée par le duel entre Fernando Alonso et Esteban Ocon qui n'a pas toujours été amical entre les deux coéquipiers. A ce propos, Laurent Rossi a avoué : « On les a laissés courir autant qu’ils le voulaient l’un contre l’autre, jusqu’à ce que ça crée des dommages pour l’écurie, qu’on se retrouve lésé. Ce qui était inacceptable, ils l’ont su, ils l’ont entendu. Ça nous servira de précédent ».



Et alors que les tensions sont apparues au grand jour à la fin de la saison entre les deux pilotes, Esteban Ocon a expliqué de son côté à propos de Fernando Alonso : « Bien sûr j’ai été déçu par ses propos, qui sont sortis plus dans la presse qu’en interne. Je préfère quand ça reste en privé et qu’on s’explique d’homme à homme. Je garderais toujours le respect envers lui, mais c’est bien qu’il parte chez Aston Martin et qu’on fasse notre bout de chemin ».

L'imbroglio Piastri