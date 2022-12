F1 : Victimes de racisme, ces joueurs de Deschamps reçoivent le soutien d'Hamilton

La rédaction

Après la défaite de l'Equipe de France en finale de Coupe du monde face à l'Argentine, plusieurs joueurs français ont été victimes d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Notamment Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni et Randal Kolo Muani. Un comportement inacceptable regretté par Lewis Hamilton, qui a adressé son soutien aux Bleus.

Alors que la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Equipe de France a été un spectacle incroyable, l'issue de la rencontre s'est déterminée aux tirs au but. Sur cet exercice, les Argentins l'ont emporté et côté français, Kingsley Coman a vu sa frappe repoussée par Emiliano Martinez tandis qu'Aurélien Tchouaméni a manqué le cadre. Sur les réseaux sociaux, les deux bleus ont été victimes d'insultes racistes, au même titre que Randal Kolo Muani, proche d'offrir la victoire à la France en fin de match mais dont la frappe a été repoussée par le portier argentin.

«Dégouté, mais pas surpris»

Le constat de Lewis Hamilton est terrible. En réaction aux insultes racistes qui ont visé les trois Français, le pilote de Formule 1 a écrit en story Instagram : « Dégoûté mais pas surpris » avant d'ajouter : « Aurélien Tchouaméni et Randal Kolo Muani ont tout donné, ce sont des héros pour beaucoup de gens et ne méritent que le respect ». Si le Britannique n'est pas surpris, c'est que le racisme gangrène le monde du sport et du football, un épisode qui rappelle évidemment les insultes dont été victimes certains joueurs anglais après l'Euro 2021.

La FFF porte plainte

Si le Bayern Munich a défendu Kingsley Coman et que Lewis Hamilton s'est indigné de la situation, la FFF va également agir. Ce mardi elle a annoncé qu'elle portait plainte. Ce n'est pas la première fois que des joueurs de l'Equipe de France sont ciblés par des insultes racistes. Kylian Mbappé avait notamment regretté l'inaction de sa fédération après que ce dernier ait été victime d'insultes racistes après l'Euro 2021 et son pénalty manqué contre la Suisse.