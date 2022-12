F1 :  L'incroyable aveu de Russell sur sa première saison avec Mercedes

La rédaction

Arrivé en 2022 chez Mercedes pour remplacer Valtteri Bottas, George Russell a vécu une première saison mitigée avec l’écurie allemande. Malgré ses bons résultats sur le plan personnel, les performances de l’ensemble de l’équipe n’ont pas été bonnes. Le pilote britannique est d’ailleurs revenu sur sa première année avec Mercedes et en a profité pour annoncer ses moments forts de la saison.

Pour sa première saison avec Mercedes, George Russell a réussi à terminer à la quatrième place au classement des pilotes, devant son coéquipier Lewis Hamilton qui a terminé sixième. Alors que le Britannique s’apprête à vivre sa deuxième année avec l’écurie allemande, il a tenu à revenir sur ses moments importants de son année 2022.

«Cette première année avec Mercedes a été formidable à bien des égards»

Dans des propos relayés par MotorSport , George Russell est revenu sur sa première année avec Mercedes. Malgré un début de saison très compliqué, l’écurie allemande a su remonter la pente. « Cette première année avec Mercedes a été formidable à bien des égards. Le fait de travailler avec un groupe énorme de personnes qui sont incroyablement talentueuses dans ce qu’elles font m’a vraiment poussé à essayer d’être meilleur dans ce que je fais. Cela vaut aussi bien pour le siège du conducteur que pour le voyage que nous avons effectué en tant qu’équipe. Avec les difficultés du début de l’année, la voiture qui n’était pas dans le rythme, puis qui s’en est sortie vers la fin de la saison, c’était vraiment excitant de voir ces progrès, surtout à l’approche de 2023. »

«Mon moment fort en piste a sans aucun doute été le Brésil»

George Russell est notamment revenu sur ses moments forts de la saison. Le pilote britannique est par ailleurs revenu sur celui en Formule 1. Il ne cache pas que le Grand Prix du Brésil, qu’il a gagné, est son moment fort de cette année 2022. « Mon moment fort en piste a sans aucun doute été le Brésil. Évidemment, c’était un moment très spécial pour moi de gagner mon premier Grand Prix. Ce qui était encore plus spécial, c’était de voir comment toute l’équipe a réagi à cette victoire et combien cela signifiait pour tout le monde à Brackley et Brixworth. C’était un moment vraiment spécial pour moi. »

