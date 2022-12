F1 : À l'origine d'une petite révolution, Red Bull passe aux aveux

La rédaction

Pour 2026, Red Bull a décidé de construire son propre moteur, mais sans Honda, à travers sa filiale Red Bull Powertrains. Pour autant, une possible collaboration entre les deux parties reste possible sur la partie électrique. Mais la décision de l’écurie autrichienne aurait créé quelques tensions avec le motoriste. Helmut Marko s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet et a fait une incroyable annonce.

Alors que Red Bull annonçait vouloir construire son propre moteur, sans Honda, en 2026, cette décision aurait créé quelques tensions entre les deux parties. Helmut Marko a d’ailleurs confirmé que ce conflit concerne sur le futur. Il a souhaité donner plus du détail à ce sujet.

« C’est une situation qui apporte des tensions entre nous »

Dans des propos relayés par MotorSport , Helmut Marko a admis que tensions été présentes entre Red Bull et Honda par rapport à 2026. Il a notamment voulu revenir au moment où le motoriste japonais avait quitté la Formule 1 il y a deux ans. « C’est une situation qui apporte des tensions entre nous mais ça a une histoire. Lorsque Honda a annoncé son retrait il y a deux ans, nous n’avions plus rien. Dans une première phase, Honda n’a même pas voulu fournir le moteur existant. Nous avons pu progressivement transformer cela en une coopération telle que nous la voyons aujourd’hui. »

« Nous avons créé notre propre usine de moteurs »

Helmut Marko précise notamment les raisons de Red Bull d’avoir construit leur propre usine de moteurs, et précise bien que c’était pour assurer l’avenir de l’écurie autrichienne. « Parallèlement, pour assurer notre avenir, nous avons créé notre propre usine de moteurs, à la pointe de la technologie, avec les derniers bancs d’essai et instruments de mesure d’AVL dans une usine nouvellement construite. »

« Une décision sera prise prochainement. »