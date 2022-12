F1 : Lewis Hamilton prépare sa vengeance

Arthur Montagne

La saison 2022 a marqué la fin de l’hégémonie de Mercedes qui a dominé la Formule 1 pendant 8 ans. Néanmoins, l’écurie allemande ne compte pas baisser les bras et a bien l’intention de revenir plus que jamais la saison prochaine afin de stopper la dynamique de Red Bull et Max Verstappen.

Après huit saisons de domination, Mercedes n'avait plus la meilleure monoplace du plateau en 2022. Dominée par Red Bull et Ferrari, l'écurie de la marque allemande n'a jamais été en mesure de rivaliser pour le titre. Néanmoins, Mercedes n'a jamais abandonné et a clairement progressé tout au long de la saison au point de voir George Russell décrocher sa première victoire en carrière, au Brésil. Lewis Hamilton quant à lui a bouclé la saison sans victoire, pour la première fois depuis son arrivée en F1 en 2007. Néanmoins, 2023 sera très différent comme l'annonçait récemment Toto Wolff.

F1 : L'incroyable aveu de Russell sur sa première saison avec Mercedes https://t.co/A5iAbeMhEe pic.twitter.com/dcS962gmrU — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

«Nous serons de retour»

« Nous n’avons rien lâché. Le moteur a très bien fonctionné et je suis fier de ce que nous avons accompli. Côté châssis, il y a eu plus de mauvais moments que de bons, mais les bons étaient spectaculaires, comme il y a une semaine [au Brésil], et ils nous ont fait comprendre à quel point ça peut être bien. Maintenant, nous faisons tout pour avancer pour l’année prochaine. C’est difficile, ça fait mal, c’est normal de se sentir comme ça, mais l’année prochaine, nous serons de retour », confiait le patron de Mercedes. Un enthousiasme partagé par Lewis Hamilton.

Hamilton ambitieux pour 2023