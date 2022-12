F1 : De retour chez RedBull, Ricciardo est prévenu

La rédaction

Après deux années compliquées chez McLaren, Daniel Ricciardo n’a pas été retenu par l’écurie britannique à l’issue de la saison 2022. Alors que l’Australien avait prévu de se retirer en 2023, il a finalement rejoint RedBull en tant que réserviste. Christian Horner, le directeur de l’équipe autrichienne, a évoqué le futur rôle de Ricciardo.

« Il va avoir un agenda chargé pour la saison à venir »

Dans des propos relayés par MotorSport , Christian Horner a évoqué le retour de Daniel Ricciardo chez RedBull. Le directeur de l’écurie autrichienne a notamment précisé ce qu’il attendait de l’Australien et annonce une saison chargée pour le pilote. « Daniel assistera à certaines courses, il sera évidemment notre pilote de réserve pour ces événements. Il fera probablement un peu d’essais pneus pour nous, afin de nous aider avec le programme Pirelli qui est donné aux équipes. Il fera un peu de travail dans le simulateur. Il fera toutes ces activités et puis, bien sûr, il participera aux demandes commerciales de la part de la myriade de sponsors et de partenaires que nous avons. En particulier avec la présence beaucoup plus importante aux États-Unis en F1. Et aux USA, c’est là où Daniel réside désormais la plupart du temps. Avec trois Grands Prix là-bas l’année prochaine, il va avoir un agenda chargé pour la saison à venir. »

« Je pense que Daniel s’était un peu désintéressé de la Formule 1 »

Christian Horner a notamment avoué avoir été surpris de voir Daniel Ricciardo sur le marché à l’issue de la saison. Le directeur de RedBull estime notamment que le pilote australien s’était désintéressé de la Formule 1. « Nous avons été surpris de voir Daniel sur le marché, alors pour nous… on l’a fait grandir chez Red Bull junior et par conséquent, il était logique de le ramener dans le giron. Je pense que Daniel s’était un peu désintéressé de la Formule 1, qu’il avait perdu son amour pour le sport. Il a eu quelques saisons vraiment difficiles, particulièrement cette année. Pour lui, jouer un rôle de soutien aux pilotes titulaires en tant que troisième pilote, à la fois ici à l’usine et lors d’événements avec tous les partenaires commerciaux que nous avons – car c’est l’un des visages les plus reconnaissables actuellement dans et autour de la Formule 1 - pour nous, cela avait beaucoup de sens. »

« Nous espérons que Daniel redécouvrira sa passion pour la Formule 1