F1 : Alonso crée le chaos, Gasly jubile

Arthur Montagne

Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec AlphaTauri, Pierre Gasly a tout de même changé d'écurie afin de s'engager avec Alpine. Un retournement de situation qui est uniquement du à la décision de Fernando Alonso de rejoindre Aston Martin et qui a mis le feu au marché qui s'annonçait pourtant calme l'été dernier.

Malgré une saison poussive chez AlphaTauri, dont la monoplace n'a pas donné satisfaction, Pierre Gasly avait prolongé d'une année au sein de la seconde écurie Red Bull. Il faut dire que le marché s'annonçait très calme compte tenu des situations contractuelles des pilotes sur la grille. Le Français pensait donc que son avenir basculerait un an plus tard et qu'il rejoindrait une nouvelle écurie en 2024. D'autant plus que même Daniel Ricciardo était en train de faire basculer la tendance comme le confie Pierre Gasly.

Gasly ne pensait pas bouger avant 2024

« On suit toujours le marché. A un moment donné, il semblait de plus en plus probable qu’il y avait une chance que Daniel [Ricciardo] garde son baquet chez McLaren, ce qui aurait voulu dire qu’il aurait été en fin de contrat au même moment que moi, soit à la fin de la saison 2023 », lance le pilote français dans des propos rapportés par F1i. Mais finalement, Fernando Alonso a décidé de quitter son baquet chez Alpine pour succéder à Sebastian Vettel. Et Pierre Gasly a sauté sur l'occasion.

Alonso a tout changé