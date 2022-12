F1 : FIA, suspension… Gasly pousse un coup de gueule et réclame des changements

Hugo Chirossel

Alors qu’il évoluera sous les couleurs d’Alpine la saison prochaine, une menace plane au-dessus de Pierre Gasly. Le pilote français a cumulé 10 points de pénalité sur l’ensemble de l’année 2022 et il n’est plus qu’à deux longueurs d’être suspendu pour un Grand Prix. Pierre Gasly a une nouvelle fois défendu son comportement en piste et a réclamé des changements à ce sujet.

Pierre Gasly est le pilote qui a écopé du plus de points de pénalité en 2022. Le Français, qui évoluera avec Alpine la saison prochaine, a été sanctionné par deux fois de deux points pour des accrochages en Espagne et en Autriche, deux points pour non-respect de la procédure de drapeau, deux de plus pour non-respect de la procédure de Safety Car, d’un point pour non-respect des limites de la piste et enfin un de plus pour avoir tiré un avantage d’un hors-piste. Un total de 10 points donc, qui fait que Pierre Gasly est sous la menace d’une suspension pour un Grand Prix, s’il écope encore de deux points de pénalité supplémentaires, alors que son ardoise commencera à s’effacer à partir du mois de mai.

« J'essaie de faire attention à tous les points de pénalité stupides »

« J'essaie de ne pas y penser parce que je ne me considère pas comme un pilote stupide ou dangereux. J'essaie de faire attention à tous les points de pénalité stupides que l'on pourrait perdre avec des procédures et des choses comme ça. J'essaie donc d'être au top », a confié Pierre Gasly à ce sujet, dans des propos relayés par Motorsport.com . Il estime malgré tout que la FIA doit revoir son système. Dans le cas contraire, plusieurs pilotes pourraient rater un Grand Prix pour cause de suspension.

« J'espère vraiment que nous pourrons revoir l'ensemble du système pendant l'hiver »