F1 : Verstappen reçoit un incroyable hommage

Sacré pour la deuxième fois consécutive champion du monde, Max Verstappen sort d’une saison 2022 exceptionnelle. Malgré un début d’année difficile, le Néerlandais a très vite dominé la Formule 1. À quelques mois du début de la nouvelle saison, Christian Horner a souhaité rendre hommage à son pilote.

«Nous avons gagné pas mal de courses alors que nous n’étions pas réellement les plus rapides»

Dans des propos relayés par MotorSport , Max Verstappen est revenu sur sa saison avec RedBull. Le pilote Néerlandais a par ailleurs avoué que l'écurie autrichienne n’avait pas la voiture la plus rapide au début de la saison, mais qu’au fur et à mesure de l’année, le développement de la monoplace à rendu la saison plus facile. « Nous avons gagné pas mal de courses alors que nous n’étions pas réellement les plus rapides, mais que nous étions simplement meilleurs en stratégie ou simplement plus réguliers. Lorsque nous avons eu la voiture la plus rapide, cela nous a rendu la vie un peu plus facile. »

«Il a été exceptionnel cette année»

Après la saison exceptionnelle de Max Verstappen, Christian Horner, le directeur de RedBull, a souhaité rendre hommage à son pilote. Il estime que le double champion du monde a su utiliser la monoplace de la meilleure des manières. « Il a été exceptionnel cette année. Bien sûr, ça finit toujours par être une contribution de l’équipe, mais je pense qu’il a extrait chaque once de performance. Nous n’avons pas toujours eu le plus grand des sourires le samedi, je pense que nous avons eu une très bonne voiture de course cette année. Et il l’a utilisée au maximum de ses capacités. »

