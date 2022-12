F1 : Red Bull craint le pire...

Arnaud De Kanel

Après une saison mitigée, Ferrari a dirigé son directeur sportif Mattia Binotto vers la sortie. La Scuderia sera sous la houlette du Français Frédéric Vasseur, ancien directeur d'Alfa Romeo. Pour Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, ce grand changement risque de causer du tort à Ferrari qui s'était pourtant rapprochée de l'écurie autrichienne et de Max Verstappen. Il livre son analyse de la situation.

Charles Leclerc et Carlos Sainz seront bien au volant des monoplaces Ferrari en 2023 mais leur patron sera différent. En effet, Mattia Binotto a démissionné de son poste et la Scuderia a nommé Frédéric Vasseur pour le remplacer. Le Français devra s'acclimater à son nouvel environnement et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Ferrari selon Helmut Marko. Le taulier de Red Bull affiche une certaine inquiétude pour la saison à venir.

«Je vois un affaiblissement à court et moyen terme pour Ferrari»

« Dans le cas de Ferrari, je ne comprends pas très bien le changement. Je considère Binotto comme un excellent technicien et politicien. Il était tout simplement dépassé par la tâche. Mais il aurait suffi de lui fournir un directeur sportif à la hauteur qui l’épaulerait sur la piste et dans la stratégie. Avec un nouvel homme (Vasseur) qui va tout découvrir, qui aura beaucoup d’autres tâches, je vois un affaiblissement à court et moyen terme pour Ferrari » a assuré Marko dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

Mercedes et Red Bull vont en profiter