F1 : Les confidences de Sainz sur la révolution chez Ferrari

La rédaction

Ça bouge en interne chez Ferrari. Au terme de cette saison 2022, la Scuderia a décidé de repartir sur de nouvelles bases et ça a donc fait une grosse victime : Mattia Binotto. Désormais ex-directeur de Ferrari, il a été remercié et c'est Frédéric Vasseur qui a pris sa place. Un énorme changement en vue de la saison prochaine. Alors qu'on attend de voir ce que cela donnera, Carlos Sainz Jr s'est prononcé sur cette révolution.

Ferrari se présentera en 2023 avec un nouveau visage sur le paddock. Après le départ de Mattia Binotto, la Scuderia a annoncé l'arrivée de Frédéric Vasseur comme le remplaçant du Suisse au poste de directeur. Carlos Sainz Jr a par ailleurs souhaité rendre hommage à Binotto.

F1 : Rossi, Ocon... Le bilan d'Alpine pour 2022 https://t.co/6P8k9Ka4NB pic.twitter.com/W8EMu73xGs — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

« Mattia comptait beaucoup pour moi au cours de mes deux premières années chez Ferrari »

Dans des propos relayés par MotorSport , Carlos Sainz a souhaité revenir sur le départ de Mattia Binotto. Le pilote espagnol évoque une décision personnelle du côté du Suisse, à qui il a voulu rendre hommage. « En fin de compte, c’est sa décision et je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Mattia comptait beaucoup pour moi au cours de mes deux premières années chez Ferrari. Il m’a écouté et il m’a fait confiance. Ferrari est aussi dans une meilleure position grâce à lui. »

« Je pense que sa relation avec Charles est également bonne pour l’équipe »