F1 : Après sa saison ratée, Hamilton lâche un gros aveu

La rédaction

L’année 2022 de Lewis Hamilton aura été très compliquée. Pourtant, la saison précédente, le Britannique était tout proche de signer un huitième titre de champion du monde. Cette année, le pilote de chez Mercedes n’a pas remporté le moindre Grand Prix. Pourtant, ces statistiques ne semblent pas préoccuper plus que ça Hamilton.

Lewis Hamilton aura vécu la transition 2021-2022 avec beaucoup de difficultés. Tout proche de remporter son huitième titre de champion du monde, le Britannique n’a pas gagné le moindre Grand Prix cette saison. Il a par ailleurs fait d’incroyables révélations à ce sujet.

F1 : Esteban Ocon envoie un énorme message à Alpine https://t.co/W6DuOfvK94 pic.twitter.com/3z28MtqMfw — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

«Il y a certainement eu une année qui a été plus dure par le passé»

Dans des propos relayés par MotorSport , Lewis Hamilton est revenu sur sa saison délicate. Il a notamment avoué que le fait qu’il n’a pas remporté le moindre Grand Prix cette année n’a pas de conséquences pour lui. « Je ne me rappelle pas vraiment les autres années parce que j’ai vraiment une mauvaise mémoire, mais je ne dirais pas que celle-ci était la plus difficile. Il y a certainement eu une année qui a été plus dure par le passé d’un point de vue personnel, celle-ci a donc été un jeu d’enfant en comparaison. Il vous faudra lire mon livre ou quelque chose comme ça ! Peut-être que ça sortira dans mon documentaire. »

«J’ai connu 15 années incroyables et j’en suis reconnaissant»

Lewis Hamilton poursuit : « Pas vraiment, non. J’ai connu 15 années incroyables et j’en suis reconnaissant. Dans 20 ans, je ne me plaindrai pas du fait de ne pas avoir gagné une course chaque année. Je penserai surtout aux championnats remportés. Je regarderai en arrière en pensant à la chance que j’ai eue de travailler avec des personnes fantastiques, au succès que nous avons connu, aux épreuves et aux difficultés. »

« Tous ces records n’ont aucune signification pour moi »