F1 : Hamilton, Gasly, Alonso… En 2023, ils seront très attendus

Arnaud De Kanel

La grille de la saison 2023 est connue et elle nous promet une année passionnante. Plusieurs enjeux sont notables à toutes les échelles. De plus, les nombreux changements survenus à l'intersaison laissent entrevoir une saison décisive pour la suite de la carrière de certains pilotes. Voici les pilotes attendus au tournant en 2023.

Le paddock a été chamboulé. Fernando Alonso a rejoint Aston Martin, Pierre Gasly a signé chez Alpine, Sebastian Vettel est parti à la retraite... De grands changements qui auront des conséquences sans aucun doute. Si les deux premiers cités sont suivis de très près en raison de leur choix, il faudra également surveiller Lewis Hamilton qui attend sa résurrection. La saison 2023 s'annonce palpitante.

Hamilton de retour dans la lutte avec Verstappen ?

En 2022, Lewis Hamilton n'a pas remporté le moindre Grand Prix, une première depuis qu'il concourt dans la catégorie reine. Le pilote britannique ne se décourage pas et n'a pas encore renoncé à son ultime rêve : devenir champion du monde pour la huitième fois de sa carrière et dépasser Michael Schumacher. De plus, Mercedes doit également se rattraper suite à cette saison ratée où elle aura regardé de loin la bataille entre Ferrari et Red Bull. Alors, l'écurie allemande va tout faire pour développer la meilleure monoplace possible et rapprocher Hamilton de Max Verstappen. Il faudra également surveiller Charles Leclerc et Carlos Sainz qui commettront sans doute moins d'erreurs suite à l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari.

Alonso doit justifier son choix

De son côté, Fernando Alonso devra répondre aux attentes qu'il s'est fixé. Une fois n'est pas coutume, il a encore fait un choix étonnant en quittant une écurie stable pour rejoindre Aston Martin, très loin d'Alpine cette saison. Le temps est compté pour l'Espagnol à 41 ans. Fidèle à lui-même, il n'a peur de rien est espère devenir champion du monde. Si Aston Martin s'en donne les moyens, c'est envisageable car le niveau, il l'a encore.

F1 : Rossi, Ocon... Le bilan d'Alpine pour 2022 https://t.co/6P8k9Ka4NB pic.twitter.com/W8EMu73xGs — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Gasly retrouve Ocon et des ambitions

Pierre Gasly va connaitre une expérience toute nouvelle. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, le Rouennais a quitté le groupe Red Bull puisqu'il a signé en faveur d'Alpine. Il bénéficiera d'une monoplace normalement meilleure que l'AlphaTauri, avec laquelle il avait pourtant remporté un Grand Prix à Monza. Il rêve même de mener l'écurie française sur le podium des constructeurs à la fin de la saison. Sa relation avec Esteban Ocon, ancien ami d'enfance avec qui les relations s'étaient détériorées, sera scrutée de très près. De plus, il arrive à un tournant de sa carrière puisqu'il fêtera déjà ses 27 ans.