F1 : McLaren, Red Bull… Daniel Ricciardo se fait interpeller pour son avenir

Après deux saisons très compliquées avec McLaren, Daniel Ricciardo va faire une pause en 2023. L’Australien ne sera pas très loin des circuits de Formule 1, puisqu’il sera le pilote réserviste de Red Bull, malgré des propositions de Williams et Haas. Alan Jones, champion du monde en 1980, s’inquiète pour l’avenir de son compatriote et estime qu’un retour en tant que titulaire sera difficile.

Quatre ans après, Daniel Ricciardo va faire son retour chez Red Bull. L’Australien avait quitté l’écurie autrichienne en 2018 pour rejoindre Renault, avant de passer les deux dernières saisons chez McLaren. Une expérience compliquée, lui qui n’a jamais réussi à répondre aux attentes placées en lui. Son compatriote Alan Jones, champion du monde de Formule 1 en 1980, a été cash au moment d’évoquer le passage de Daniel Ricciardo : « un désastre », a-t-il lâché, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Un pilote devrait être capable de monter dans n’importe quelle voiture et de la piloter »

« Il n’y a pas d’autre façon de le décrire. Je suis un peu déconcerté par toute cette situation pour être honnête avec vous. Daniel est un très bon pilote de course, mais je suis d’avis qu’un pilote devrait être capable de monter dans n’importe quelle voiture et de la piloter. Certains peuvent le faire mieux que d’autres. Mais à l’époque où les pilotes de Formule 1 étaient invités à piloter des voitures de tourisme ou de sport, vous ne pouviez pas monter dans l’une d’elles et dire : “Désolé, je n’arrive pas à m’y faire”. Vous n’auriez pas fait long feu », a ajouté Alan Jones. Ce dernier s’inquiète pour l’avenir de Daniel Ricciardo et estime qu’un retour en tant que pilote titulaire sera difficile.

« C’est certainement un peu risqué »

« Cela a un peu changé maintenant, mais le consensus général était qu’une fois que vous aviez quitté la F1, il était très difficile d’y revenir (...) C’est certainement un peu risqué. Je ne sais pas vraiment ce qu’est une année sabbatique. Je ne sais pas si c’est pour se remettre les idées en place, ou pour passer quelques mois à la ferme afin de se rafraîchir, je ne sais pas. C’est quelque chose que je n’arrive pas à comprendre », a poursuivi Alan Jones. Alors qu’il avait été approché par Williams et Haas, Daniel Ricciardo a préféré décliner ces propositions. Un choix que ne comprend pas le champion du monde 1980.

« J’ai toujours pensé que c’était mieux d’être sur la grille »