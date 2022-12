F1 : Les plus belles remontadas de Verstappen

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a dominé cette saison de la tête et des épaules. Le pilote néerlandais n'a pratiquement rien laissé à ses rivaux bien qu'ils disposaient d'une certaine marge de manoeuvre au départ des Grand Prix. En effet, Max Verstappen n'est pas le spécialiste de la pole et il doit souvent s'employer pour réaliser de magnifiques performances. Voici 3 remontadas spectaculaires du double champion du monde.

Les samedis, Max Verstappen est moins en réussite que les jours de courses, les dimanches. Cela s'est encore démontré cette saison puisqu'il a réalisé que 7 poles positions, lui qui a remporté 15 Grand Prix. Mais même lorsqu'il est au fond de la grille, il arrive à se sublimer pour jouer les premiers rôles. Sa fougue peut parfois lui jouer des tours, mais elle lui a permis de réaliser certaines remontées mythiques.

Chine 2017

Les épopées de Max Verstappen ne se sont pas forcément soldées sur des victoires. Ce fut le cas au Grand Prix de Chine en 2017. Parti de la 16ème position sur la grille, Verstappen avait terminé la course à la troisième place, montant ainsi sur le podium derrière Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. « Ce mec trouve apparemment facile de dépasser les gens sur piste mouillée. Il va falloir regarder les vidéos pour voir comme il a fait » s'était amusé Hamilton après la course. Les prémices d'une adresse et d'une assurance qui allaient faire de lui un double champion du monde.

Hongrie 2022

Juste avant la trêve estivale, Max Verstappen voulait asseoir un peu plus sa domination sur le paddock. Le Néerlandais avait fait le show sur les courbes du Hungaroring. Il s'était élancé de la dixième place sur la grille pour doubler tout le monde et remporter ce Grand Prix de Hongrie. Verstappen était si agressif qu'il s'était fait une petite frayeur en réalisant un tête à queue tout seul, heureusement sans conséquences pour lui.

Belgique 2022

Revenu de vacances, Verstappen récidivait à Spa. Si certains avaient encore la tête à la plage, lui n'était pas venu en Belgique pour faire du tourisme. Pénalisé suite à un changement de bloc propulseur, Max Verstappen partait en 14ème position sur la grille. Pas de quoi l'effrayer visiblement. Il avait dominé tous ses pairs pour signer son 9ème succès de la saison. Personne ne s'en doutait encore, mais il venait d'assumer tous ses concurrents. A peine trois mois plus tard, il devenait champion du monde pour la seconde fois consécutive. Impitoyable.