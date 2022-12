Après le décès de Pelé, Lewis Hamilton lâche un message poignant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le football et le monde du sport sont en deuil ce jeudi avec le décès de Pelé à 82 ans. La légende brésilienne a pendant longtemps été considérée comme le meilleur joueur de l’histoire, de quoi logiquement déclencher une pluie d’hommages. Lewis Hamilton a notamment salué la mémoire de l’ancien numéro 10 de la Seleção.

La sport a perdu l’une de ses légendes en ce jeudi 29 décembre 2022. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est mort à 82 ans d’un cancer du côlon alors qu’il était hospitalisé depuis plusieurs semaines à Sao Paulo. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, si ce n’est le plus grand par certains, le mythique numéro 10 brésilien est le seul joueur à avoir remporté à trois reprises la Coupe du monde. Une disparition qui dépasse les barrières du football, avec des hommages venus d’autres figures du sport.

« L'héritage de Pelé nous inspirera pour toujours et à jamais »

Sacré sept fois champion du monde en Formule 1, Lewis Hamilton n’a pas manqué de saluer la mémoire de Pelé sur Instagram . « Nous avons perdu une légende aujourd'hui. Merci d'avoir partagé votre talent, votre génie et votre amour avec nous. L'héritage de Pelé nous inspirera pour toujours et à jamais », a confié la star de Mercedes, partageant ensuite un cliché du Roi sur lequel ce dernier tient dans ses mains un maillot du Brésil dédicacé pour le Britannique.

Lewis Hamilton pays his respects to football great & legend, PeleR.I.P 🕊❤️ pic.twitter.com/VNQ6Y8nDDE — Beautiful Sir Lewis🏅|| CHECK PINNED ♥️ (@beautifulsirlew) December 29, 2022

« Je le garderai toujours en sécurité avec moi »