F1 : Esteban Ocon met les choses au clair sur Pierre Gasly

Thibault Morlain

Après Fernando Alonso, Esteban Ocon va donc désormais faire la paire avec Pierre Gasly chez Alpine. Alors que les relations n'ont pas toujours été les meilleures entre les Français, cela irait mieux désormais entre les deux compatriotes. Cela pourrait alors faciliter l'intégration de Gasly, qui n'aurait pas besoin de conseils selon Ocon.

Alpine alignera un tout nouveau duo en 2023. En effet, Fernando Alonso est parti et c'est Pierre Gasly qui a été recruté, devenant ainsi le coéquipier d'Esteban Ocon. Alors que l'ancien d'AlphaTauri va donc devoir prendre ses marques au sein de sa nouvelle écurie, son coéquipier ne s'en fait pas trop pour lui...

« Je ne pense pas qu'il aura besoin de beaucoup d'aide »

« Je ne pense pas qu'il aura besoin de beaucoup d'aide. Pierre est très expérimenté. Il a piloté pour différentes équipes, il a aussi beaucoup roulé en essais avant ça. C'est toujours une courbe d'apprentissage pour comprendre la voiture et la manière dont on travaille. L'équipe et moi, on a les clés, et encore une fois, l'important pour nous est de discuter, de faire la même chose que ce que l'on faisait avec Fernando », a alors assuré Esteban Ocon dans un entretien pour Motorsport .

« On a eu une bonne discussion pendant 10 ou 15 minutes »