F1 : Nouvelle règle surprenante, Hamilton est prévenu

Depuis quelques années maintenant, certains pilotes n'hésitent pas à prendre position pour des causes qui sont importantes à leurs yeux. Lewis Hamilton est habitué de ces coups d'éclats, comme il l'a prouvé par le passé. Afin de bloquer cela, la FIA a fait passer une nouvelle règle empêchant toute prise de position publique sans autorisation.

F1 : Hamilton, Gasly, Alonso… En 2023, ils seront très attendus https://t.co/5dXXyvCFs9 pic.twitter.com/44wFqLcXA6 — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

La FIA bloque les prises de positions politiques

Comme le rapporte L’Equipe , la FIA vient de revoir son Code Sportif International (CSI). Un article a été amendé et stipule désormais que « la formulation générale et l'affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels, notamment en violation du principe général de neutralité porté par la FIA aux termes de ses Statuts, sauf approbation préalable par écrit de la FIA pour les compétitions internationales ou de l'ASN (autorité sportive nationale) compétente pour les compétitions nationales relevant de leur juridiction » seront considérés comme « une infraction » au CSI. Cela veut dire que les pilotes de F1 ne seront plus autorisés à faire passer des messages politiques sans l'accord de la FIA, sous peine de sanctions.

Hamilton est visé par cette nouvelle règle

À travers cette nouvelle règle, la FIA aurait dans son viseur Lewis Hamilton. Le pilote de Mercedes est connu pour ses prises de positions pour des causes qui lui tiennent à coeur. Lors du GP de Toscane en 2020, il avait notamment arboré un t-shirt pour protester contre les violences policières aux Etats-Unis, en accord avec le mouvement Black Lives Matters. En 2022, Sebastian Vettel s’était également fait remarquer avec son casque appelant à l'arrêt de l'exploitation des sables bitumineux au Canada lors du GP de Montréal. À moins de l'autorisation de la FIA, les pilotes de F1 ne pourront désormais plus faire passer de message politique.