F1 : Verstappen au centre d'un nouveau clash ?

Arnaud De Kanel

Très peu inquiété sur la piste cette saison, Max Verstappen a fait parler de lui en dehors. De son côté, Sergio Perez a accepté son rôle de numéro deux mais il s'est fait trahir par le Néerlandais en fin de saison. La situation s'était envenimée par la suite à cause des différentes sorties médiatiques des deux hommes. Red Bull préfère calmer le jeu.

Le caractère de Max Verstappen fait sa force mais peut rendre le personnage, tout formidable pilote qu'il est, détestable. Il l'a démontré en fin de saison en ignorant les consignes de Red Bull. Assuré d'être champion du monde, Max Verstappen ne jouait plus rien au Grand Prix du Brésil tandis que Sergio Perez n'était pas assuré de terminer dauphin. De plus, Verstappen était 6ème et cela ne lui aurait rien coûté de laisser passer Perez qui était juste derrière lui. Son refus d'obéir aura été fatal à Perez qui a finalement terminé l'année derrière Charles Leclerc, à la troisième place du championnat du monde. « Cela montre vraiment qui il est » avait déploré le Mexicain à sa radio. Ensuite, Verstappen avait prévenu « sans citer de nom, les pilotes doivent accepter leur rôle » en visant son coéquipier en ajoutant que dans le cas contraire, le numéro un pouvait demander à son écurie de l'évincer. Red Bull a tenu à rassurer Sergio Perez afin d'éviter un clash entre les deux pilotes.

F1 : Vettel hallucine https://t.co/4Z4O9wAwax pic.twitter.com/XmwuUjj4LU — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

«Nous n’essayons absolument pas de mettre la pression sur Sergio»

La signature de Daniel Ricciardo en tant que troisième pilote est perçu par certains, comme un moyen de mettre la pression à Sergio Perez, en froid avec le leader incontesté Max Verstappen. Pour Helmut Marko, il n'en est rien. « Il ne faut pas oublier que nous sommes une très, très grande équipe. Nous avons plus de sponsors que n’importe quelle autre équipe et cela implique beaucoup d’obligations. Nous voulons également augmenter notre part de marché en Amérique et qui de mieux que Ricciardo pour le faire. Il a un grand sourire et son ’shoey’ est connu partout. Il a également beaucoup d’expérience et peut amener la voiture à un niveau supérieur. Nous n’essayons absolument pas de mettre la pression sur Sergio » a confié le consultant de l'écurie autrichienne dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Perez est un très bon pilote mais ce n’est pas un Verstappen»