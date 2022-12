F1 : Hamilton, Leclerc... Verstappen sérieusement menacé en 2023 ?

Pierrick Levallet

En 2022, Max Verstappen n’a pas été vraiment concurrencé dans la course au titre. Le Néerlandais a bien profité des erreurs et des abandons de Charles Leclerc pour prendre le large très rapidement. Le pilote de Red Bull a été sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Mais l’année 2023 pourrait être bien différente.

Déjà sacré champion en 2021 après une intense rivalité avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a encore raflé le graal en 2022. Mais cette année, le Néerlandais a été un peu plus tranquille. Concurrencé par Charles Leclerc en début de saison, le pilote de Red Bull a rapidement pris le large au classement des pilotes, au point d’être mathématiquement irrattrapable après sa victoire au Japon. Cependant, l’année 2023 pourrait être bien différente pour Max Verstappen. La course au titre pourrait être bien plus disputée.

Ferrari acte une énorme révolution

Ferrari a en effet acté une véritable révolution en interne en se séparant de Mattia Binotto. « Avec regrets, je quitte une entreprise que j'aime, dont je fais partie depuis 28 ans. Je pars avec la conviction que j'ai tout mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés » a expliqué ce dernier dans un communiqué publié par la Scuderia . Le désormais ex-patron de l’écurie italienne a été remplacé par Frédéric Vasseur, qui officiait chez Alfa Romeo. Ce grand bouleversement en interne pourrait avoir un gros impact sur les performances de Charles Leclerc la saison prochaine. Avec de nouvelles idées et une nouvelle direction, Ferrari pourrait enfin retrouver les sommets de la F1.

Hamilton toujours déterminé à faire tomber le record de Schumacher