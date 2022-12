F1 : Remplacer Hamilton chez Mercedes ? La réponse du clan Schumacher

Thibault Morlain

Non conservé par Haas, Mick Schumacher a depuis rebondi du côté de chez Mercedes. Ayant quitté le giron Ferrari, il a fait le choix de rejoindre l’écurie dirigée par Toto Wolff en tant que 3ème pilote. Et si Schumacher devenait à terme le remplaçant de Lewis Hamilton ? Son oncle, Ralf Schumacher, s’est prononcé sur cette possibilité.

Désormais 3ème pilote chez Mercedes, Mick Schumacher va donc contribuer au développement de l’écurie, tout en aidant Lewis Hamilton et George Russell. Mais bien évidemment, l’Allemand envisage toujours de retrouver un baquet de titulaire à l’avenir. Pourrait-il le faire chez Mercedes ? Si les deux postes sont aujourd’hui occupés, l’avenir de Lewis Hamilton est toujours incertain. De quoi alors donner des idées à Ralf Schumacher, oncle de Mick, le voyant alors comme le remplaçant du septuple champion du monde.

« Une situation gagnant-gagnant pour l’équipe et pour Mick »

Dans des propos rapportés par NextGen Auto , Ralf Schumacher s’est prononcé sur la possibilité de voir Mick Schumacher remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes dès la saison 2024. « Imaginons que George Russell soit une nouvelle fois plus rapide que Lewis Hamilton. Est-ce qu’il voudra continuer ? Ce serait excitant. Mais Lewis a tant de poids chez Mercedes qu’il pourra décider de lui-même. Dans tous les cas, ce ne sera pas une question d’argent pour lui. Il en a plus qu’assez. L’élément déterminant sera de savoir qui s’adaptera le mieux à la nouvelle voiture. Hamilton reste un pilote de premier plan, mais il n’est plus tout jeune. Le poids des années commence à se ressentir, donc on ne sait jamais. Je pense qu’il pourrait s’agir d’une situation gagnant-gagnant pour l’équipe et pour Mick », a-t-il alors expliqué.

« Il pourrait y avoir des possibilités intéressantes en 2024 »