F1 : Verstappen, Hamilton… Red Bull annonce la couleur

Arnaud De Kanel

Après un excellent début de saison de Ferrari, Red Bull et Max Verstappen n'ont pas laissé place au doute et ont réalisé le doublé championnat du monde pilote et constructeurs. Le manager de l'écurie autrichienne s'attend tout de même à une lutte plus resserré en 2023, toujours avec Ferrari mais également avec Mercedes et Lewis Hamilton.

En 2022, Red Bull n'a rien laissé à la concurrence si ce n'est les miettes du début de saison. Charles Leclerc avait une Ferrari capable de rivaliser avec la monoplace de Max Verstappen mais il a été freiné par ses erreurs de pilotage et par les erreurs de stratégie de la Scuderia . Pour Lewis Hamilton et Mercedes, c'était encore plus délicat. George Russel a évité la saison blanche en fin de saison tandis que le septuple champion du monde n'a jamais été dans la discussion pour le titre. Mais voilà, en 2023, le règlement va changer et Red Bull estime que ça devrait resserrer les débats pour créer une lutte à trois entre elle, Mercedes et Ferrari.

«Vous aurez une bataille à trois pour le titre l’année prochaine»

« Ferrari va faire des progrès par rapport à cette année, et Mercedes a développé sa voiture. Ils ont apporté beaucoup de développement tout au long de l’année, donc ils vont faire un pas en avant, et je pense que vous aurez une bataille à trois pour le titre l’année prochaine » a avancé Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Baisser la tête et faire le meilleur travail possible»