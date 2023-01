F1 : Grosse révolution, voici les changements du règlement en 2023

Arnaud De Kanel

En 2022, le règlement de la Formule 1 avait été grandement modifié. Pour la saison à venir, du changement est également à prévoir et les écuries ainsi que les pilotes, devront s'y adapter. Du plan technique au plan sportif, le 10 Sport vous propose de retrouver les grandes nouveautés de la FIA pour son règlement.

L'année 2023 vient de débuter, la F1 attend son tour. Le premier Grand Prix de la saison se tiendra à Bahrein le 5 mars prochain et les acteurs du paddock, Red Bull et Max Verstappen en tête, devront s'adapter à la nouvelle réglementation. En voici les principaux changements.

De la nouveauté technique

Dans secteur technique, il y a du changement en 2023 ! Tout d'abord, les bord du plancher des monoplaces seront relevés de 15 millimètres. Toujours au niveau du plancher, la gorge de ce dernier sera rehaussée afin d'améliorer la tenue en piste de la monoplace et éviter les problèmes de marsouinage. Des capteurs spécifiques pour mesurer plus précisément les forces verticales subies par les pilotes seront également intégrés. Cela augmentera donc les contraintes dans la conception des monoplaces. Le poids minimum des voitures est revu à la baisse pour 2023. Il sera de 796 kilos, contre 798 en 2022. L'arceau sera également plus solide et devra supporter des charges plus lourdes et résister à un impact de 15G avec le sol. Les rétroviseurs seront aussi agrandis pour réduire les angles morts. La FIA a modifié la réglementation sur la température des carburants à leur sortie des échappements. En 2022, le carburant ne devait pas être à une température inférieure à 20°C, à partir de 2023, la température ne devra pas être inférieure de plus de 10°C par rapport à la température ambiante. Pour finir, les écuries n'auront pas le droit de modifier leur aileron et tout le monde sera logé à la même enseigne.

Du changement dans le sportif

Le règlement de la F1 change également sur le plan sportif. En 2023, les pilotes n'auront pas le droit de s'exprimer par un geste ou par la parole, sur un sujet politique. Les déclarations seront suivies de très près par la FIA. En course, il y aura 3 Sprints supplémentaires par rapport à 2022. Concernant le Covid-19, l'obligation de vaccination disparait des lignes du règlement. Ce n'est qu'en cas de symptômes que les principaux intéressés n'auront pas le droit de circuler dans le paddock. Enfin, les pourcentages sur les temps passés en soufflerie pour l'aérodynamisme seront les mêmes qu'en 2022 pour toutes les écries, sauf Red Bull, sanctionné pour avoir dépassé le plafond budgétaire.