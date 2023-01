F1 : Un clash à venir entre Ocon et Gasly ?

Arnaud De Kanel

L'arrivée de Pierre Gasly chez Alpine fait couler beaucoup d'encre. En effet, le Rouennais fera équipe avec Esteban Ocon, son ami d'enfance avec qui les relations se sont considérablement refroidies. Pour Ocon, tout va mieux entre les deux hommes qui ont eu une discussion qui met fin à l'hypothèse d'un clash.

Pour remplacer Fernando Alonso, parti chez Aston Martin, Alpine a opté pour le Français Pierre Gasly. Le vainqueur du Grand Prix de Monza en 2020 aura Esteban Ocon comme coéquipier. Un pilote qu'il connait très bien puisqu'ils ont tous les deux grandi ensemble et se sont fait la main en karting. Mais le temps est passé et leur relation s'est nettement dégradée selon les dires de la presse. Des foutaises pour Ocon qui affirme qu'il n'y a aucun problème entre eux.

«Il n'y a vraiment rien d'important»

Avant que la saison débute, Esteban Ocon a préféré mettre fin à d'éventuelles polémiques le concernant lui et Pierre Gasly. « Il n'y a vraiment rien d'important. Je comprends que vous aimeriez que ce soit plus grave, car ça vous ferait des articles à écrire ! Mais non, rien de tout ça. Quand on a rencontré les dirigeants, on a eu une bonne discussion pendant 10 ou 15 minutes, en se souvenant aussi de notre jeunesse et des moments que j'ai postés sur Instagram, quand mon père montait les pneus et que l'on avait 6 ou 7 ans. C'est une histoire incroyable. On vient tous les deux de la même région, on s'entraînait sur la même piste. La première fois que Pierre est monté dans un kart, c'était le mien. C'est assez incroyable, assez fou. Je pense que l'on a une grande histoire à écrire ensemble, avec cette équipe » confie-t-il dans un entretien à Motorsport .

«Pierre est très expérimenté»