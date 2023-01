F1 : Avant la retraite, Hamilton envoie un message clair à Verstappen

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a vécu une dernière saison délicate au volant de sa Mercedes. Seulement sixième au classement des pilotes, le Britannique n'a pu rivaliser avec Max Verstappen, titré pour la deuxième fois de sa carrière. Mais avant d'aborder le prochain exercice, le pilote a affiché son optimisme.

Mercedes avait terminé la saison 2022 sur une bonne note. A l'occasion du Grand Prix du Brésil en novembre dernier, l'écurie avait réalisé un doublé inédit cette saison. George Russell avait devancé Lewis Hamilton, auteur finalement d'une saison bien décevante. Sixième au classement des pilotes, le septuple champion du monde de Formule 1 a terminé loin derrière Max Verstappen, une nouvelle fois champion du monde. Mais dans des propos rapportés par Marca, Hamilton a affiché son optimisme avant de débuter sa saison 2023.

F1 : Verstappen tremble après cette nouvelle sortie d'Hamilton https://t.co/ypSet6bIxP pic.twitter.com/DrovtNTIvC — le10sport (@le10sport) January 1, 2023

« L'équipe est sur la bonne voie »

« En ce début d'hiver, l'équipe sait que nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes toujours la meilleure équipe. En 2023, nous allons essayer de faire mouche et d'être régulier. Je suis ravi de la bataille qui nous attend l'année prochaine » a confié le pilote britannique, qui s'attend à conduire une monoplace plus performante.

Hamilton confiant pour 2023

« Pendant longtemps, nous ne pouvions pas vraiment comprendre quel était le problème avec la voiture ou comment le résoudre. Et c'était difficile, parce que nous avons continué à essayer et à chaque fois que quelque chose de nouveau arrivait, nous avions toujours les mêmes problèmes que nous. Mais nous savons déjà quel est le problème. Nous savons où nous devons mettre tous nos efforts cet hiver » a déclaré Hamilton.

« Prendre sa retraite en tant que champion du monde est un rêve »