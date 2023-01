F1 : Verstappen tremble après cette nouvelle sortie d'Hamilton

Arnaud De Kanel

Revanchard après la perte du titre à l'ultime Grand Prix de la saison en 2021, Lewis Hamilton n'a jamais été dans course pour inquiéter Max Verstappen. La monoplace Mercedes n'était pas assez performante et il n'a pas remporté le moindre Grand Prix. Pour 2023, il se montre très confiant et entend bien reconquérir le graal. Verstappen peut trembler.

Quelle saison galère pour Lewis Hamilton. Eloigné des débats très tôt dans la saison, le septuple champion du monde n'a pas été en capacité de titiller Max Verstappen qui a filé vers un second sacre consécutif. Mais voilà, Hamilton garde la même ambition qui alimente sa motivation : remporter un huitième titre et dépasser Michael Schumacher au palmarès de la F1. Max Verstappen est prévenu.

«Je suis vraiment enthousiaste pour 2023»

« Je suis vraiment enthousiaste pour 2023. Ces dernières années ont été si difficiles pour beaucoup de gens dans le monde, tant de gens qui luttent contre la guerre et bien d’autres choses. J’espère que quelque chose va nous pousser à comprendre que nous devons faire preuve de plus de compassion et de bienveillance les uns envers les autres. Une nouvelle année pour être meilleur, une nouvelle année pour grimper, continuer à se battre et s’unir encore plus. Et c’est une nouvelle chance de se battre pour un championnat du monde » a lâché Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«J’ai toujours su que nous pouvions le faire»