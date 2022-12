F1 : Hamilton pas tendre avec Schumacher

Arnaud De Kanel

La saison prochaine, Lewis Hamilton retrouvera Mick Schumacher chez Mercedes. En effet, l'écurie allemande a recruté le pilote allemand en tant que 3ème homme, disponible pour épauler le Britannique et son coéquipier George Russell. Or, Hamilton ne s'attend pas à énormément collaborer avec Schumacher. Il ne compte pas énormément sur lui...

Auteur d'une saison ratée, Lewis Hamilton rêve toujours d'un huitième titre mondial. L'opportunité se représentera à lui en 2023, toujours chez Mercedes mais avec un nouvel élément. Si George Russell restera son coéquipier, Mick Schumacher sera le troisième pilote de l'écurie. Le jeune allemand a été recruté par les Flèches d'Argent quelques semaines après son éviction de chez Haas. Schumacher a été sauvé de justesse car c'était le dernier poste à pourvoir dans le paddock. Son entourage espère qu'il grandira aux côtés de Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde comme son père Michael. Malgré cela, le Britannique pense qu'il n'aura pas souvent affaire à son nouveau collègue en raison de son statut. D'ailleurs, il ne mise pas sur lui pour la reconquête du titre mondial.

F1 : Nouvelle règle surprenante, Hamilton est prévenu https://t.co/yWs17Q5ngE pic.twitter.com/PEvYDcPcQ8 — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

«Vous ne travaillez plus vraiment étroitement avec le troisième pilote»

« Mick est un grand talent. Toto a pris une bonne décision, Mick est un atout pour Mercedes. C’est un pilote allemand et son père et Mercedes étaient déjà étroitement liés. Mais désormais, vous ne travaillez plus vraiment étroitement avec le troisième pilote. C’est beaucoup de travail sur simulateur et ce n’est plus comme avant, même si nous serons toujours coéquipiers » a confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Une bonne manière de rappeler qui est le patron chez Mercedes.

Hamilton en dit plus sur son avenir