F1 : Verstappen s’interroge sur ses accrochages avec Hamilton

À la lutte jusqu’au dernier Grand Prix de la saison pour le titre de champion du monde en 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont souvent accrochés en piste. S’ils se sont moins croisés cette saison, les deux hommes s’étaient heurtés à Interlagos, ce qui avait compromis les chances de victoire du Britannique. Interrogé à ce sujet, le Néerlandais ne comprend pas pourquoi il s’accroche presque systématiquement avec le pilote Mercedes.

Lors du Grand Prix du Brésil, avant-dernière manche de la saison, Lewis Hamilton et Mercedes étaient toujours à la recherche de leur premier succès de l’année. Les chances du Britannique avaient été compromises après son accrochage avec Max Verstappen. Il avait finalement terminé à la deuxième position, derrière son coéquipier George Russell. Les deux hommes se sont souvent accrochés en piste, notamment lors de la saison 2021, durant laquelle ils avaient lutté pour le titre de champion du monde jusqu’à la dernière course. Une tendance que ne comprend pas Max Verstappen.

« Pour une raison qui m'échappe, avec Lewis (Hamilton), c'est une autre histoire »

« Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais avec tous ceux contre qui je me suis battu (en 2022), ça a été des batailles vraiment dures, agressives, et nous ne nous sommes jamais vraiment accrochés », a déclaré Max Verstappen, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Pour une raison qui m'échappe, avec Lewis (Hamilton), c'est une autre histoire. Et franchement, je ne comprends pas. Cette année, nous n'avons pas beaucoup bataillé, mais au Brésil, nous nous sommes accrochés. Ce n'était pas mon intention. J'ai été désigné coupable, ce que je n'ai pas trouvé juste. Si ç'avait été plutôt un incident de course, je pourrais faire avec. Mais… je ne comprends pas. Ce n'est peut-être qu'une question de génération, nous (les jeunes) nous comprenons mieux, nous courons de manière plus sympa les uns avec les autres . »

« Je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de différent »

Max Verstappen a poursuivi : « Je ne comprends pas. Mais je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de différent avec Lewis (Hamilton) par rapport à la manière dont je me bats avec les autres pilotes. Car la veille avec George (Russell), nous nous sommes battus de manière incroyable, en fermant la porte, en défendant, en freinant plus tard l'un que l'autre. J'y ai pris beaucoup de plaisir, et j'essayais de faire pareil lors de la course principale, d'avoir ce genre de bataille. Malheureusement, nous n'avons pas pu réussir . »

