F1 : Hamilton fait une terrible confidence sur son avenir

Pierrick Levallet

Après sa saison galère avec Mercedes en 2022, Lewis Hamilton espère bien pouvoir renaître de ses cendres en 2023. Néanmoins, le Britannique avoue que par moment, il n'est plus vraiment motivé par ce qu'il fait. Et à 37 ans, le pilote de l'écurie allemande révèle avoir désormais d'autres priorités dans sa vie que le sport automobile.

S’il était tout proche de son huitième titre de champion du monde en 2021, Lewis Hamilton en était très éloigné en 2022. Le Britannique a vécu une saison calvaire avec Mercedes et a vu Max Verstappen être sacré pour la deuxième année consécutive. À 37 ans, Lewis Hamilton n’a pas abandonné le rêve de faire tomber le record de Michael Schumacher. Mais le pilote de Mercedes avoue que parfois, il n’est plus vraiment motivé.

F1 : Avant la retraite, Hamilton envoie un message clair à Verstappen https://t.co/iYzpay0r2b pic.twitter.com/p1yzxjztww — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

«Le sport automobile n’est pas non plus la chose la plus importante»

« Parfois, vous vous levez le matin en vous disant : ’Je n’ai plus envie de faire ça’. Et parfois, vous pensez : ’Je peux encore faire d’autres choses durant le reste de ma vie, il y a d’autres accomplissements que je veux réaliser. Ce ne sera plus très long désormais, mais je veux certainement rester’ » a ainsi expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je me suis rendu compte que le plus important était de se créer de bons souvenirs»