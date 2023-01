F1 : Après sa retraite, Hamilton déclare sa flamme à Vettel

Hugo Chirossel

Il y a quelques semaines, Sebastian Vettel a fait ses adieux à la Formule 1. Après 16 ans de carrière, 299 Grand Prix disputés et 4 titres de champion du monde remportés, l’Allemand a décidé d’arrêter, à l’âge de 35 ans. Sur la piste, Sebastian Vettel a souvent été en concurrence avec Lewis Hamilton, les deux hommes ayant débuté la même année, en 2007. Le Britannique lui a d’ailleurs rendu un bel hommage, avouant qu’il allait manquer à la F1.

Le 20 novembre dernier, Sebastian Vettel a vécu son dernier Grand Prix en Formule 1. À 35 ans et après deux dernières saisons passées chez Aston Martin, le quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012, 2013) a mis un terme à sa carrière. L’ancien pilote de Red Bull et Ferrari avait fait ses débuts en 2007, comme Lewis Hamilton. Les deux hommes ont été à la lutte pour les premières places pendant de longues années et Sebastian Vettel va manquer au Britannique.

« Mais celle que nous avons, Seb et moi, est unique »

« Je pense que Seb va manquer à tout le monde. Je suis vraiment reconnaissant et vraiment honoré d’avoir la relation que j’entretiens avec lui. En général, avec beaucoup de pilotes, il y a une relation différente qui se crée avec le temps. Ça grandit avec certains, moins avec d’autres, mais celle que nous avons, Seb et moi, est unique. C’est un homme qui tient vraiment sa parole, qui est plein d’intégrité. Il est généralement juste très gentil et humble, oui c’est ça, plein d’humilité. Et il y a aussi de la compassion », a confié Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je pense qu’il est probablement l’un des rares pilotes avec qui je serai toujours ami dans 20 ou 30 ans »